Elżbieta Romanowska, znana m.in. z seriali "Ranczo" czy "Pierwsza miłość", od niedawna jest także prowadzącą program "Nasz Nowy Dom". Ciesząca się wielką popularnością aktorka pilnie strzeże swojej prywatności, stąd o jej życiu osobistym niewiele wiadomo.

Jakiś czas temu prowadząca "Nasz Nowy Dom" zdradziła, że jest zakochana. Jak donosiły media, jej partner Tomasz nie jest związany z show-biznesem, a para jest już po zaręczynach. To tylko wzmogło spekulacje i plotki rychłym ślubie.

"Wszystko w swoim czasie" – uspokajała Romanowska w rozmowie z Plejadą. Na razie aktorka pochwaliła się innym "ukochanym". Do wyznania opublikowanego na Instagramie dołączyła serię zdjęć z łóżka.

"Kochamy go najbardziej na świecie, a on kocha nas. I patrząc tak na niego wtulonego we mnie, ufającego i kochającego całym swoim psim serduszkiem, z bólem myślę o tych czworonogach, którym tej miłości niedane jest doświadczać" – napisała aktorka, która znana jest ze swojej miłości do zwierząt.

Przypominając tragiczną historię swojej ukochanego psiaka, który po wyrzuceniu z auta został postrzelony ze śrutówki, aktorka zwróciła się do swoich fanów z ważnym apelem.

"Nie bądźmy obojętni, gdy widzicie, że zwierzę cierpi, reagujmy!! Jeśli szukacie przyjaciela, a nie maskotki czy modnego dodatku idźcie do schroniska, nie kupujcie!!! Ten najbrzydszy, zamknięty w sobie przy odrobinie Waszej miłości będzie najwierniejszym, najcudowniejszym przyjacielem! Przyjacielem, dla którego zawsze będziecie najpiękniejsi, najkochańsi i najważniejsi na świecie! Dla niego nieważne jest czy mieszkacie w pałacu, czy małym mieszkanku. Czy je ze złotej miski, czy zwykłej metalowej. Dla niego najważniejsze byś był obok!! Adoptuj! Nie kupuj! Tylko pamiętaj zwierzę to żywe stworzenie, mające uczucia! Niech to będzie przemyślana decyzja" - zaapelowała Ela Romanowska w najnowszym poście na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się już mnóstwo komentarzy od wzruszonych internautów, którzy dziękują aktorce za ważne słowa.

"Jest Pani wspaniałą Kobietą; Widać, że jest bardzo szczęśliwy z tobą; Pięknie napisane! Tez mi smutno patrząc na przykute do bud, upodlone, niekochane psiaki; Święte słowa Pani Elu, nie kupować tylko adoptować. A Browar jest przecudowny, taki piesek to skarb; Widać jak bardzo odwzajemnia miłość do pani, trafił najlepiej jak mógł" -