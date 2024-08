Związek Marcina Hakiela z Dominiką trwa od jesieni. Chętnie bywają na imprezach i pozują na ściankach. Para spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Dominika prężnie działa w mediach społecznościowych. Grono jej fanów na Instagramie rośnie.

Partnerka Marcina Hakiela co jakiś czas organizuje zabawę Q&A i chętnie odpowiada na pytania. Wśród wielu wątków, pojawił się ten związany z "Tańcem z gwiazdami". Mówi się bowiem, że Marcina Hakiela w kolejnej edycji "Tańca z gwiazdami" nie będzie. Zdaniem Dominiki jej ukochany nie pojawi się w tanecznym show Polsatu przez jego byłą żonę.

Dominika uderza w byłą żonę Marcina Hakiela

"To chyba nie jest tajemnica. Marcin nie będzie w "TZG" przez byłą małżonkę. Widocznie był ból, że Marcin bierze udział w najpopularniejszym programie w stacji. Przeczytałam ostatnio tłumaczenia informatora na którymś z portali, z jakich powodów Marcina ma nie być w programie i jeszcze bardziej utwierdziłam się w mojej wiedzy na temat tego, dlaczego zostały podjęte takie decyzje. Sami pomyślicie, komu by to przeszkadzało, że dwójka ludzi, którzy już dawno się rozstali, pracowali w jednej telewizji" - stwierdziła Dominika.

Kto tu ma obsesję?

"Uważam, że jest to nie w porządku wobec niego i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Tym bardziej że z tego, co wiem osoba zainteresowana, bardzo cieszy się ze swojego "sukcesu" pozbycia się Marcina. Zastanówcie się, kto tu ma na czyim punkcie obsesję" - podsumowała.

