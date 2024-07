Od kilku tygodni mówi się o nowej śniadaniówce Polsatu, którą poprowadzą trzy pary. Dwie z nich, czyli Maciej Rock z Agnieszką Hyży oraz Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, zostały oficjalnie przedstawione widzom. Trzecią parę, według medialnych doniesień i spotu promocyjnego, będą tworzyli Katarzyna Cichopek i jej życiowy partner, Maciej Kurzajewski. Para pracowała już razem w "Pytaniu na Śniadanie" w TVP 2.

Polsat stawia na gwiazdy TVP?

"Krążące od dawna plotki o transferze Maćka są jak najbardziej prawdziwe. Prezenter brał ostatnio udział w realizacji spotu programu "Halo, tu Polsat". W stacji wiele mówi się o przejściu Kasi i Maćka do nowej śniadaniówki. Według wielu to dobry ruch po zmianach w TVP, która traci na oglądalności, a Polsat tylko na tym zyskuje i zaciera ręce, wykorzystując dobry moment zmian na rynku" - twierdzi informator serwisu Pudelek.

Pożegnanie Macieja Kurzajewskiego

Maciej Kurzajewski wydał oświadczenie, że po 30 latach żegna się z pracą na Woronicza. Jak napisał: "Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów i sportu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota". Tym samym dał do zrozumienia, że nie porzuca sportowej tematyki.

Maciej Kurzajewski nie porzuca sportu

Jak dowiedział się Pudelek, Maciej Kurzajewski dołączy do redakcji sportowej Polsatu. "Kurzajewski nie tylko poprowadzi śniadaniówkę, ale też dołączy do redakcji sportowej. To niekwestionowany fachowiec, którego uwielbiają widzowie, o czym świadczą komentarze pod jego wpisem o odejściu z TVP. Z pewnością będzie cennym nabytkiem" - twierdzi informator Pudelka. OBSERWUJ nas na WhatsApp

Nieoficjalnie mówi się, że zostanie przedstawiony widzom w sierpniu. "Na pewno nie skomentuje dla nas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, które ruszą lada dzień. Skład dziennikarzy i komentatorów jest już skompletowany" - stwierdziła osoba związana z Polsatem.