Maciej Kurzajewski jeszcze kilka miesięcy temu prowadził wraz z Katarzyną Cichopek "Pytanie na śniadanie". Po zmianie władzy w TVP, podobnie jak pozostali prowadzący, stracił tę posadę. Została mu tylko praca w TVP Sport. Od kilku tygodni spekulowano, że zarówno on, jak i jego partnerka zawodowo i prywatnie, przechodzą do Polsatu i to tam poprowadzą nową śniadaniówkę tej stacji.

Maciej Kurzajewski żegna się z TVP

Informacje się potwierdziły. Teraz Maciej Kurzajewski zamieścił wpis, w którym pożegnał się z TVP.

Dzisiaj, po trzydziestu latach, rozstaję się z moją macierzystą Redakcją i Telewizją Polską. Te trzy dekady były pełne niezapomnianych chwil, wyzwań i sukcesów, które na zawsze pozostaną w mojej pamięci - tymi słowami rozpoczyna wpis prezenter.

Miałem wielki honor relacjonować największe wydarzenia sportowe: Igrzyska Olimpijskie, piłkarskie Mistrzostwa Świata, zawody Pucharu Świata. Dziękuję mojemu Mentorowi Włodzimierzowi Szaranowiczowi, który zawsze mnie wspierał i dodawał odwagi w sięganiu po niemożliwe - napisał Kurzajewski.

Były prezenter "Pytania na śniadanie" dziękuje widzom

W swoim wpisie zwrócił się również do widzów. Dziękuję wszystkim kolegom i koleżankom z redakcji, realizatorom, producentom, technikom - wszystkim, którzy przez te lata wspierali mnie swoją wiedzą i doświadczeniem - czytamy.

Największe podziękowania kieruję jednak do Was, Drodzy Widzowie.To dzięki Wam miałem motywację do ciągłego doskonalenia się i poszukiwania nowych dróg. Wasze wsparcie i zaufanie były i są dla mnie najcenniejszymi nagrodami. Oczywiście, za pięć Telekamer, w tym tę Złotą, też Wam bardzo dziękuję! - dodał.

Zaprosił też "do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów". Dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam do dalszej wspólnej podróży w świecie mediów i sportu. Kiedy jedne drzwi się zamykają, inne otwierają się szeroko jak wrota - zakończył swój wpis.