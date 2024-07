Cleo jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Gra kilkaset koncertów rocznie, ale także pojawia się w programach rozrywkowych w roli trenera. Zobaczymy ją w kolejnej odsłonie "The Voice Kids" obok Nataszy Urbańskiej i chłopaków z Afromental.

Cleo strzeże prywatności

Artystka jest także niezwykle aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Rzadko jednak pokazuje swoje życie prywatne i opowiada o nim w wywiadach. Jak przyznała - strzeże swojej prywatności.

Cleo ma brata bliźniaka, Piotra. Dowiedzieliśmy się o tym w trakcie pandemii koronawirusa, gdy trafił do szpitala i walczył o zdrowie.

"Kochani tak jak wspomniałam #Hot16Challenge2 dedykuję mojemu Bratu, który walczy o zdrowie w szpitalu. Rok 2020 stawia różne wyzwania. Czasy nie są łatwe, ale wierze w to, że wszystko będzie dobrze" - napisała artystka. Wszystko skończyło się dobrze i Piotr wyzdrowiał.

Cleo o bracie bliźniaku

W rozmowie z Plejadą Cleo zdradziła, jakie mają relacje. Okazuje się, że mimo braku czasu, cały czas mają ze sobą kontakt.

"Piotr też jest introwertykiem. Bardzo się cieszę, że go mam. Pomimo braku czasu mamy ciągły kontakt ze sobą, dzwonimy do siebie. Rozumiemy się, pomimo życia w innych światach: ja żyję koncertami i muzyką, a on na co dzień zajmuje się logistyką. Dzięki temu, że jest z innej dziedziny, ma do wszystkiego dystans i inne spojrzenie na to, co robię. To mój przyjaciel, czego nie da się ukryć. A to nie reguła, co mnie cieszy tym bardziej" - powiedziała.