Już wkrótce w Polsacie wielka premiera. Premierę mieć będzie długo planowany program śniadaniowy pt. "Halo tu Polsat". Ma to być poważna konkurencja dla TVN i TVP. W obsadzie nie brakuje gwiazd. Producenci mają też ambicje, by kreować nowe gwiazdy. Do grona osób pracujących nad śniadaniówką dołączył m.in. Aleksander Sikora. Kto tam też będzie?