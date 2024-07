"Origins of Love. Polak szuka żony" to nowy program TVP, w którym mieszkający za oceanem kawalerzy z polskimi korzeniami, mają szukać miłości. "Poszukujemy ciekawych życia, pełnych pasji singielek, które chcą znaleźć miłość swojego życia. Jeśli chcesz znaleźć prawdziwą miłość, porozmawiać o emocjach i uczuciach to jest program dla Ciebie. W naszym programie liczy się przede wszystkim wnętrze. Jeśli uważasz, że w Polsce nie ma Twojej drugiej połówki… znajdziemy ją dla Ciebie w USA! Zapraszamy do rejestracji, to może być pierwszy krok do Waszej nowej niezapomnianej przygody" - tak pisze o nowym programie producent - EndemolShine Polska.

Podróż w poszukiwaniu miłości

W programie czwórka polskich kawalerów, mieszkających w Chicago, poszukiwać będzie swojej drugiej połówki. Kandydatki zostaną zaproszone do Stanów Zjednoczonych na serię romantycznych przygód. Czekają tam na nie romantyczne randki oraz seria niespodzianek, związanych z polską kulturą, np. przejażdżka maluchem po kultowej Route 66 czy nauka kujawiaka za oceanem.

Polacy za oceanem czekają na miłość

"Teraz już możemy odkryć pierwsze karty! Nasza kolejna produkcja to "Origins of love. Polak szuka żony", którą przygotowujemy dla TVP! W programie poznajemy czwórkę kawalerów polskiego pochodzenia, którzy mieszkają w Chicago. Każdego z bohaterów łączą marzenia o wielkiej, prawdziwej miłości oraz silna więź i tęsknota za Polską" - napisano na profil producenta u na Facebooku.

Kto poprowadzi program?

Prowadzącym program ma być Kacper Kuszewski, który ostatnio zadebiutował w roli prowadzącego w show "Tak to leciało". Na razie nie wiadomo, kiedy i na którym kanale TVP zacznie emitować ten emocjonujący show. Jedno jest pewne - to może być niezapomniana przygoda pełna emocji i niespodzianek. Czy ma szansę powtórzyć sukces flagowych produkcji telewizji publicznej, jak "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości"?