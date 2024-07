Przygotowania do piętnastej edycji "Tańca z Gwiazdami" ruszyły pełną parą. Nowe odcinki trafią na antenę Polsatu już we wrześniu. Niedługo gwiazdy zaczną treningi do programu. 4 lipca poznaliśmy skład jurorski. Zmian tu nie będzie. Na jurorskich fotelach zasiądą Iwona Pavlović, Tomasz Wygoda, Rafał Maserak oraz Ewa Kasprzyk.

Kto powalczy o Kryształową kulę?

Wszyscy czekają jednak na wiadomości o uczestnikach. Pojawiły się już pierwsze nazwiska, ale nadal nie ma oficjalnego potwierdzenia. Gotowość do wzięcia udziału w programie potwierdziła Majka Jeżowska. 64-letnia piosenkarka w rozmowie ze "Światem gwiazd" przyznała, że już trzy razy proponowano jej udział w programie, ale dopiero teraz się na to zdecydowała. Mówi się również, że na parkiecie zobaczymy Karolinę Gilon, która ma obecnie przerwę od "Love Island". Kolejna potencjalną uczestniczką ma być Julia Żugaj.

Na giełdzie pojawiły się też nazwiska aktora Macieja Zakościelnego oraz sportowca Mariusza Czerkawskiego. Podobno zaproszenie dostał też aktor Filip Bobek.

Gwiazdor "M jak miłość" w "Tańcu z gwiazdami"?

Teraz z kolei krąży informacja, że kolejnym gwiazdorem, który zasili skład tanecznego show jest aktor, znany kinomanom z komedii romantycznych, a wielbicielom seriali z "M jak miłość". Mowa o Mikołaju Roznerskim.

W rozmowie w "Party" padło niedawno pytanie, zobaczymy go na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Jego odpowiedź raczej rozczaruje fanów. "Oj, dziękuję za pytanie. Ale nic o tym nie wiem..." - powiedział krótko aktor. Co to oznacza? Może aktor jest związany tajemnicą albo dopiero się zastanawia?