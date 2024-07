Jesienią wraca "Taniec z gwiazdami". Jury nowej edycji programu się pozostanie w takim samym składzie, jak poprzednio. Będą to: Rafał Maserak, Tomasza Wygoda, Iwona Pavlović i Ewa Kasprzyk.

Ewa Kasprzyk o uczestniczce nowej edycji "TzG"

W właśnie zdradziła, kto wyjdzie na parkiet w programie "Taniec z gwiazdami". "Znowu będą emocje. Słyszałam tylko, że ma być Viki Gabor, a kto jeszcze, to nie powiem. Zobaczymy!" - powiedziała aktorka w nowej rozmowie z "Super Expressem". W przeszłości młoda piosenkarka występowała już w "Twoja twarz brzmi znajomo", a już wcześniej spekulowano o jej udziale w tanecznym show.

Ewa Kasprzyk o porównaniach do Beaty Tyszkiewicz

Ewa Kasprzyk odniosła się do porównań Beaty Tyszkiewicz, która przez wiele lat byłą jurorką w "Tańcu z gwiazdami". "Ja podchodzę do każdego zadania uczciwie. Po prostu, jak coś takiego mi zaproponowano, czego jeszcze nie robiłam, to wiadomo, że chcę to zrobić. Po tej fali hejtu i krytyki, że nie jestem Beatą Tyszkiewicz, okazało się, że jednak daję radę i że się mogę tam sprawdzić. Potem ta fala ucichła… Czy bym była ja, czy ktokolwiek, to i tak wszyscy by mówili: 'nie jest to pani Tyszkiewicz'. No bo nie jest" - dodała Ewa Kasprzyk.