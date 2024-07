Wakacje to czas grillowania na świeżym powietrzu. Mówi się nawet, że grillowanie to nasz "sport narodowy". Swoją opinię o grillowaniu wyraziła trenerka Ewa Chodakowska. Doradza swoim fankom czy odradza grillowanie? Co powiedziała takiego, że część internautów jest wzburzona?