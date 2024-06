Niedawno zakończył się 20. sezon programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jubileuszową edycję hitowego formatu Polsatu, w której brali udział finaliści poprzednich odsłon, wygrał Filip Lato.

Zmiany w jury "TTBZ"

Teraz wszyscy już wybiegają myślami do nowej edycji muzycznego show. Niedawno potwierdziło się, że roli jurora programu "Twoja twarz brzmi znajomo" nie zobaczymy już Roberta Janowskiego.

Ja podał Pomponik.pl nową jurorką w “TTBZ” będzie właśnie Justyna Steczkowska. Portal Wirtulanemedia.pl potwierdził te informacje w Polsacie. Wokalistka dołączy do grona jurorów, którymi pozostają Małgorzata Walewska i Piotr Gąsowski. W jury ma zasiąść jeszcze jedna osoba, co oznacza powrót do czteroosobowego składu jurorskiego.

Justyna Steczkowska była jurorką w "The Voice of Poland"

Justyna Steczkowska ma na koncie kilkanaście albumów i wiele przebojów. W przeszłości była trenerką w kilku edycji „The Voice of Poland” w TVP2. Współprowadziła też w Dwójce program “Gwiazdy tańczą na lodzie”, była uczestniczką “Tańca z gwiazdami” w TVN. Występowała na licznych telewizyjnych koncertach, festiwalach i sylwestrach.