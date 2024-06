Robert El Gendy powrócił do "Pytania na śniadanie" na początku roku. W TVP pracuje od 24 lat - prowadził programy sportowe i pasmo "Wstaje dzień" w TVP Info. Jego nowa ekranowa partnerka to Klaudia Carlos-Machej.

Do wpadki doszło podczas porannego pasma "Czerwony dywan", gdzie omawiane są wydarzenia ze świata show-biznesu. Para rozpoczęła przegląd newsów od... smutnej wiadomości o śmierci znanego amerykańskiego aktora. Niestety, El Gendy pomylił nazwiska.

Reklama

https://whatsapp.com/channel/0029VahBNxQHLHQgpJgsAx1IZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Pomyłka w programie na żywo

Mamy smutną wiadomość. Bill Cosby nie żyje. "Bill Cosby Show", nie wiem, czy pamiętacie? - zaczął Robert El Gendy, zwracając się do pań obecnych w studio.

Reklama

Bill Cobbs, Bill Cobbs - natychmiast poprawiła go prowadząca poranny cykl Dominika Matuszak. Prezenter mocno się zmieszał i próbował zerkać do ściągawek. Boże, to ja pomyliłem? - dopytywał.