Klaudia El Dursi została bohaterka skandalu. Nagrano, jak pędzi swoim samochodem pasem awaryjnym drogi szybkiego ruchu. Gwiazda TVN z wielką prędkością wyprzedała inne pojazdy. Teraz zabrała głos w tej sprawie - przeprasza i jest gotowa na wszelkie konsekwencje.

Na InstaStories Klaudii El Dursi pojawiło się oświadczenie, w którym potwierdziła, że to ona prowadziła samochód. Przeprosiła za swoje nierozsądne zachowanie i w pełni rozumie falę krytyki, jaka na nią spadła.

"Jest mi wstyd"

"Internet obiegła informacja, że prowadziłam samochód, który wyprzedzał pasem awaryjnym na drodze szybkiego ruchu i czuję się w obowiązku, żeby się do tego odnieść. Tak, to ja prowadziłam ten samochód, bo byłam za kierownicą i tak, to ja złamałam przepisy ruchu drogowego. Ta ogromna fala krytyki, która na mnie spadła, choć ogromnie bolesna - jest uzasadniona. Chciałam bardzo przeprosić za moje nierozsądne, brawurowe zachowanie. Jest mi ogromnie wstyd, jest mi przykro. Takie zachowanie absolutnie nie powinno mieć miejsca. Okazałam brak szacunku względem innych kierowców, za co jeszcze raz ogromnie przepraszam" - mówiła Klaudia El Dursi w nagraniu na InstaStories.

Klaudia El Dursi gotowa ponieść konsekwencje

Celebrytka zadeklarowała, że jest w stanie ponieść konsekwencje związane z jej zachowaniem na drodze.

"Oczywiście jestem gotowa ponieść konsekwencje prawne swojego zachowania. Nie będę się próbowała tłumaczyć, bo nie ma wytłumaczenia na takie zachowanie. Żaden pośpiech tego nie usprawiedliwia, żadna chęć sprostania tym wszystkim zadaniom dookoła. Jeszcze raz przepraszam" - dodała.

Kim jest Klaudia El Dursi?

Klaudia El Dursi zaczynała jako modelka. Pozowała dla "Playboya", a w 2007 r. wypatrzył ją Kuba Wojewódzki, proponując jej pracę w swoim programie. Tam El Dursi zapraszała gości, czasami nawet zadając kilka pytań, gdy zasiedli na słynnej kanapie. Początki w telewizji przerwała jednak ciąża. Gdy Klaudia El Dursi miała 19 lat, urodziła synka. W 2011 r. zdobyła tytuł Miss Fitness Poland.

Potem wzięła udział w "Top Model", gdzie zajęła piąte miejsce. Klaudia El Dursi szybko dostała propozycję poprowadzenia nowego show "Hotel Paradise", którą przyjęła.