22 czerwca 2024 roku TVN na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało informacje o zmianach w "Na Wspólnej". Do obsady dołączy nowy aktor.

"Na Wspólnej" to jeden z najdłużej nadawanych polskich seriali. Okazuje się, że do obsady dołączy Przemysław Cypryański, znany aktor telewizyjny, filmowy i teatralny. Cypryański grał m.in. w takich produkcjach jak "Klan", "Skrzypek na dachu","Dlaczego nie!" oraz "O mnie się nie martw". Ostatnio mogliśmy go również zobaczyć w show stacji TVN7 "Papiery na szczęście".

Reklama

Nie zdradzono jeszcze, jaką postać będzie kreował Przemysław Cypryański. Wiadomo jedynie, że bohater, którego zagra, będzie miał coś wspólnego z Igą, którą gra Lidia Sadowa.