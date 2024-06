Damian Kordas dał się poznać szerszej publiczności w 2015 r. dzięki udziałowi w programie "MasterChef", który wygrał. Kucharz wykorzystał swoje pięć minut. Zaczął prowadzić w serwisie YouTube program "Damian Kordas smakuje", a z czasem wydał też kilka książek kucharskich.

Gwiazda telewizji

Damian Kordas wystąpił też w czwartej edycji programu rozrywkowego TVN "Agent - Gwiazdy", który wygrał, tak jak i dziesiątą edycję programu "Taniec z gwiazdami", w której tańczył z Janją Lesar. Równie dobrze poradził sobie w trzeciej edycji show TVP2 "Dance Dance Dance", w którym w parze z Olą Nowak zajął 3. miejsce w półfinale.

Prawie dwa lata temu Damian Kordas otworzył w Warszawie lokal Warszawska Bagieta, w którym serwował zapiekanki według autorskich przepisów. Lokal, który cieszył się sporym zainteresowaniem, będzie otwarty jeszcze tylko przez tydzień.

Koniec z biznesem

Przychodzę do was ze smutną wiadomością, ponieważ po prawie dwóch latach działalności zamykam "Warszawską Bagietę". (...) Włożyłem w to całe swoje serducho i czerpałem radość z karmienia was pysznymi zapiekankami, ale jak wiecie, pół roku temu moje życie zmieniło się o 180 stopni. Dlatego postanowiłem, że muszę się skupić bardziej na swoim zdrowiu psychicznym i fizycznym, a wielu z was na pewno nie zdaje sobie sprawy, ile prowadzenie takiego miejsca wymaga poświęceń, zaangażowania, a niestety moje zdrowie już mi na to nie pozwala - ogłosił Damian Kordas.

Problemy ze zdrowiem

Damian Kordas od dziecka choruje na cukrzycę. W 2022 r. okazało się, że kucharz ma problemy z nerkami i niezbędny jest przeszczep. Celebryta długo zwlekał z decyzją o zabiegu i ostatecznie zdecydował się na niego dopiero w grudniu 2023 r. Dawcą nerki koniecznej do przeszczepu został ojciec 30-latka. Jakiś czas po operacji Damian mówił, że wszystko poszło zgodnie z planem, a on czuje się coraz lepiej i po przeszczepie odzyskał siły i energię.