"Pytanie na śniadanie" przechodzi kolejne zmiany. Do zespołu już na początku roku dołączyli nowi prowadzący. Wśród nich znaleźli się m.in. Katarzyna Dowbor, Katarzyna Pakosińska, Joanna Górska, Robert Stockinger oraz Filip Antonowicz. Pojawiło się też sporo nowych prowadzących działy tematyczne.

Nowy prowadzący w "Pytaniu na śniadanie"

To właśnie do jednej z tych ekip dołączy nowy prowadzący. Chodzi o Grzegorza Dobka, który kilka dni temu pożegnał się ze stanowiskiem szefa serwisu Plejada.pl. Z początkiem lipca br. Grzegorz Dobek dołączy do zespołu programu "Pytanie na śniadanie" w roli reportera i prowadzącego cykl "Czerwony dywan" - informuje Wirtualnemedia.pl biuro prasowe TVP.

Kogo zastąpi Grzegorz Dobek?

"Czerwony dywan" to dział poświęcony show-biznesowi w śniadaniówce TVP. Prowadzony jest obecnie przez Annę Lewandowską, Martę Surnik oraz Aleksandrę Grysz. To właśnie tę ostatnią zastąpi Dobek. Prezenterka już niebawem zniknie z anteny a powodem jest urlop macierzyński.

Wiosną do "Pytania na śniadanie" dołączyły dwie nowe twarze - Katarzyna Burzyńska-Sychowicz oraz Karol Kosiorowski. Kącik poświęcony adopcji zwierząt prowadzi z kolei Magdalena Schejbal.