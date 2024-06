Kilka dni temu rok szkolny dobiegł końca a dzieci powoli ruszają na wakacje. Tak jest również w przypadku syna znanego detektywa, czyli Krzysztofa Juniora Rutkowskiego. Z racji jego imponujących wyników w nauce, rodzice postanowili wynagrodzić mu trudy nauki i zabrać na wakacje.

Rewelacyjne wyniki w nauce Krzysztofa juniora

W jednym z najnowszych wywiadówKrzysztof Rutkowski zdradził, że tegoroczny wypoczynek będzie pełen luksusu i przygód. Znany detektyw swojego syna oraz żonę Maję zabiera aż w dwa miejsca. Jeden z kierunków podróży będzie dla Krzysztofa juniora nie lada niespodzianką.

Krzysztof Rutkowski zdradził, że wakacje dla jego rodziny to będzie bardzo atrakcyjny czas. Będzie, jak to w przypadku detektywa bywa, luksusowo i "na bogato".

Myślę, że Junior będzie miał bardzo bogate wakacje. To będzie dla niego czas odpoczynku i podziękowanie za super wyniki w szkole - powiedział Rutkowski.

Gdzie Krzysztof Rutkowski zabiera swoją rodzinę na wakacje?

Najpierw cała rodzina wybierze się do Grecji. Tam rodzina Rutkowskich ma dom, położony w malowniczej okolicy pod Atenami oraz nieruchomość w popularnej turystycznej miejscowości, którą nazywają "greckim Sopotem". To właśnie tam zamierzają spędzić pierwszą część wakacji. Potem wybiorą się w nieco bardziej egzotyczne miejsce. Okazuje się, że będzie to podróż do egzotycznej Tajlandii. Rutkowscy planują tam zakup nieruchomości. Połączą więc odpoczynek z rozwijaniem kolejnego intratnego biznesu.