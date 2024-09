Edyta Górniak i Justyna Steczkowska to te gwiazdy w polskim show-biznesie, które ze sobą nie rozmawiają. W najnowszym wywiadzie wykonawczyni takich hitów jak "To nie ja byłam Ewą", czy "Dotyk" została zapytana o to, jak wygląda jej relacja z koleżanką z branży. Czy jest szansa na pojednanie i wybaczenie?