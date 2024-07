Anna Popek to kolejna była gwiazda "Pytania na śniadanie", która postanowiła wypowiedzieć się na temat zachowania nowej szefowej programu. Prezenterka nie przebierała w słowach. Jej zdaniem Kinga Dobrzyńska "napisała to, co naprawdę myśli ona i jej przełożeni". Dostało się również obecnej ekipie prowadzących.