Film "Teściowie 2" zbiera same pozytywne recenzje. Od dobrych kilku dni jest też hitem Netfliksa. To kontynuacja pierwszej części produkcji, czyli filmu "Teściowie". Weronika i Łukasz - niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości.

Reklama

Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski. Tym razem w obsadzie zabrakło Marcina Dorocińskiego.

Iza Kuna jako Wanda w filmie "Teściowie 2"

Izabela Kuna podobnie, jak w pierwszej, tak i drugiej części zagrała Wandę. Jedną z przyszłych teściowych. Nieco spiętą i zgorzkniałą. W rozmowie z Dziennik.pl Izabela Kuna wyznaje, że jej bohaterka przechodzi w drugiej części filmu ogromną metamorfozę.

Wanda się zmienia, nie wiem, czy zostanie jej to na długo i czy to jest tylko lepsze ubranie, za które płaci Tadeusz oraz to, że się rozbiera i wchodzi do wody. Odkrywa w sobie pokłady kobiecości, o tym jak długo to jej pozostanie, nie wiem, ale próbuje i to jest w pewnym sensie wzruszające - mówi aktorka. Czy pracując nad filmem "Teściowie 2" czuła ciężar popularności pierwszej części tej produkcji?

Reklama

Iza Kuna o kontynuacji filmu. "Nie odhaczamy dwójki"

Zawsze powrót do dobrego scenariusza, w dobrym towarzystwie to jest ogromne wyzwanie oraz ogromna radość. Wiadomo, że wracamy do tych samych bohaterów, historia jest nieco inna, myślę sobie, że zarówno my aktorzy, scenarzysta to wiadomo, mamy taką cechę bycia skromnym w swoich pracach. Adaś, Maja, ja znamy się bardzo dobrze i nie traktujemy tego projektu jako projektu, który jest kolejną sytuacją i odhaczeniem dwójki.Mam wrażenie, że w naszych pracach dajemy dowód, że trzymamy poziom. Zależy nam na dobrych scenariuszach, dobrych historiach - wyjaśnia Izabela Kuna.

Dodaje, że to jest bardzo piękna historia napisana przez scenarzystę Marka Modzelewskiego, który prywatnie jest jej partnerem.

Z jednej strony to jest trudne, bo jesteśmy ambitni, zależy nam na prawdzie, jakości - mówi Kuna.

Trwa ładowanie wpisu

Kim inspirowana jest postać Wandy?

Co Izabela Kuna lubi w swojej postaci? Myślę, że jej paskudny charakter. Lubię ją za jej wrażliwość skrywaną, za to, że próbuje odkrywać w sobie te pokłady, których nie widziała. Są sprzyjające okoliczności, jest Małgorzata, której nie lubi, ale która ją inspiruje. Próbuje sobie zdefiniować wiele rzeczy - wyjaśnia aktorka.

Izabela Kuna przyznaje, że postać Wandy jest inspirowana różnymi realnymi postaciami. Zawsze moje prace są sumą różnych doświadczeń, rodzinnych, zawodowych, towarzyskich. Mojego przyglądania się ludziom na ulicy. Siłą Modzelewskiego jest to, że jest blisko ludzi. Opowiada o nich z czułością, nie upokarza ich i to jest jego siłą - mówi.