W serialu "Klara" Adam Woronowicz wciela się w postać kochanka głównej bohaterki. Jaka zdaniem aktora jest ta postać?

Nie powiedziałbym, że jest zły, jest przeciętnym stuprocentowym facetem, żyjącym tu i teraz, który chce dobrze a wychodzi, jak wychodzi. Nie jestem czarnym charakterem, ale kochankiem Klary - mówi Adam Woronowicz w rozmowie z Dziennik.pl.

Reklama

Adam Woronowicz o postaci Aleksa w "Klarze": Trochę mi to przypomina tragikomedię

Jak przygotowywał się do zagrania postaci Aleksa?

Reklama

To się w zasadzie wszystko zaczyna od scenariusza, który determinuje, określa tę postać. Pokazuje w całym spektrum zachowań. Prowadzi równolegle dwa życia. Próbuje być przykładnym ojcem, ma żonę a jednocześnie jest w relacji od wielu lat z Klarą. Nie potrafi zostawić rodziny, odejść od Klary, trochę mi to przypomina tragikomedię - opowiada aktor.

Co łączy Adama Woronowicza i Izę Kunę?

Z Izą Kuną, która wciela się w główną postać Adam Woronowicz miał okazję spotkać się zawodowo już kilkukrotnie m.in. na planie "Teściów" i "Teściów 2". Czy to zawodowa przyjaźń według aktora?

Znamy się z Izą od wielu lat, bardzo dobrze się ze sobą czujemy. Mamy podobne poczucie humoru, które jest podstawą. Przecinają się nasze drogi, co jakiś czas. Ostatnio często i gęsto. W tym wypadku jestem kochankiem, bywa, że bywam mężem Izy, trochę zdominowanym przez nią. To jest bardzo fajna relacja i prywatnie, i na planie. Zawsze scena determinuje pewne zachowania, ale to że się znamy prywatnie ułatwia, mamy poczucie bezpieczeństwa, zaufania. Rodzaj pewnego gestu, czy mimiki. W tym serialu bardzo ważne jest, by być w tej historii prawdziwym. Śmiejemy się z ich dramatu, ale prywatnie to jest dramat, te decyzje, których nie potrafią podjąć - uważa Woronowicz.

Udało mi się przeczytać powieść i zajrzeć do drugiej części. Dlaczego zdaniem Adama Woronowicza warto przeczytać książki Izy Kuny na podstawie, których powstał serial "Klara"? Zobaczcie nasze WIDEO.