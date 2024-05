O tym, że powstanie telewizja śniadaniowa Polsatu plotkuje się już od kilku dobrych lat. Konkurencja, czyli TVN i TVP swoje poranne formaty ma już od lat. Z informacji, jakie pojawiają się w mediach, wynika, że prace nad podobnym programem w Polsacie właśnie ruszyły.

Edward Miszczak, jak wynika z doniesień, powoli zaczyna kompletować skład prowadzących. Poranne pasmo ma być początkowo emitowane trzy razy w tygodniu. W programie na pewno pojawią się gwiazdy stacji.

To oni poprowadzą śniadaniówkę Polsatu

Wstępnie pozbierano pary, ale jeszcze pewnie będą mieszać i testować konfiguracje. Wśród prowadzących są m.in. Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska - zawsze chcieli się tak sprawdzić. Poza nimi będzie też Maciej Rock, ulubieniec szefostwa i Marcelina Zawadzka. Będzie też Krzysztof Ibisz i Karolina Gilon, która ma rok przerwy od "Love Island", jest ulubienicą szefostwa i będzie też w nowym "Tańcu z Gwiazdami" - mówi osoba pracując w Polsacie w rozmowie z portalem Shownews.pl.

Na kogo stawia Edward Miszczak?

Do porannego pasma ma także dołączyć dobrze znany prezenter z TVP, czyli Olek Sikora. Nie będzie on jednak prezenterem, ale reporterem programu. Podobnie, jak on, w tej roli występować będzie również Maks Behr.

W nowej śniadaniówce znajdzie się też Paulina Sykut - ona raczej tylko od prezentowania pogody. Przegląd prasy ma robić Edyta Folwarska, którą ostatnio dorzucono do ekipy serialu "Gliniarze". Jest jeszcze Ilona Krawczyńska, dobrze wypadła w "Farmie" z Marceliną- mówi informator Shownews.pl.

Chodzą słuchy, że także Rafał Brzozowski dołączy do ekipy nowej śniadaniówki. Ma na niego mocno stawiać sam Edward Miszczak. Czy tak będzie? Okaże się już niebawem.