Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora przez kilka ostatnich lat byli prowadzącymi "Pytanie na śniadanie". Gdy zmieniła się władza w TVP i nastała nowa szefowa śniadaniówki obydwoje, podobnie jak pozostali prowadzący, stracili pracę.

Małgorzata Tomaszewska jest mamą Enza i Laury

Dwa miesiące temu Małgorzata Tomaszewska po raz drugi została mamą. Wcześniej sama wychowywała swojego pierwszego syna Enzo. Pytana przez dziennikarzy, kto jest ojcem dziecka, nie odpowiadała. Wyjaśniała, że jej nowy ukochany chce pozostać anonimowy. Od razu pojawiły się plotki, że ma romans ze swoim telewizyjnym partnerem, czyli Olkiem Sikorą.

Fani zaczęli też podejrzewać, że to właśnie kolega z pracy jest ojcem małej Laurki. Olek Sikora odniósł się do tych pogłosek w ostatnim wywiadzie.

Czy Olek Sikora jest ojcem dziecka Małgorzaty Tomaszewskiej?

W rozmowie z Party postanowił skomentować krążące plotki. Kolejny zresztą raz, bo już wcześniej zabrał głos w tej sprawie w swoich mediach społecznościowych.

Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację. I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne - powiedział w wywiadzie.

Podkreślił, że nie ma romansu z Małgorzatą Tomaszewską.

Chciałbym podkreślić, że nie każdy duet, który prowadzi albo prowadził "Pytanie na śniadanie", musi mieć się ku sobie.Już jeden wystarczył- powiedział nawiązując do związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy poznali się w programie i to właśnie na planie zakochali w sobie.