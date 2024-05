Nowe władze TVP wprowadzają kolejne zmiany. Zwolnieni zostali m.in. prowadzący programy informacyjne takie jak "Wiadomości", które zamieniły się w "19.30", czy "Panoramy". Zwolnieni zostali wszyscy prowadzący "Pytanie na śniadanie" a ich miejsca zajęła nowa ekipa.

Kajra zabrała głos na temat zmian w "Tak to leciało!"

Tym razem padło na show "Tak to leciało!". Okazuje się, że zamiast Kajry i Sławomira już niebawem program poprowadzi Kacper Kuszewski. Widzowie przez lata mogli oglądać go w roli Marka Mostowiaka w serialu "M jak miłość". W pewnym momencie aktor postanowił jednak pożegnać się z serialem. Grywał drugoplanowych bohaterów w innych produkcjach i zasiadał w jury show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Nie wiem, czy będę mieć okazję, by zaśpiewać w programie. Na pewno zmieni się lekko formuła show, zostanie odświeżona. Pojawią się nowe elementy - powiedział w rozmowie z Plejadą, ujawniając, że pojawi się jako gospodarz show TVP2.

Kajra i Sławomir do tej pory nie zabierali głosu na temat zmian, jakie zaszły w programie "Tak to leciało!". Teraz w rozmowie z Plotkiem Kajra uchyliła rąbka tajemnicy. Okazuje się, że na planie nie ma ich już od ubiegłego roku.

Cześć, tu Kajra. My swoją przygodę z programem "Tak to leciało!" zakończyliśmy w kwietniu 2023 roku, nagraliśmy wówczas dwie serie, które były, są pokazywane z dużym opóźnieniem. Bardzo się cieszymy z dużej oglądalności i popularności programu, za którą drodzy widzowie bardzo dziękujemy. Natomiast my od ponad roku jesteśmy już w zupełnie innych muzycznych rejonach i tematach, włącznie z tym, że nasz album Sławomir "The Greatest Hits" okrył się diamentem, a kolejny jest w trakcie nagrywania. Efekty naszych działań i nieszablonowa twórczość muzyczna Sławomira - już za chwilę ujrzy światło dzienne. Będziecie państwo bardzo zaskoczeni! - powiedziała.

Tak Kajra ocenia nowego prowadzącego "Tak to leciało!"

Nie obyło się bez oceny nowego prowadzącego. Karja stwierdziła, że to świetny wybór.

Ma wspaniałe obycie sceniczne i muzyczne, będzie bardzo dobrym wsparciem dla uczestników, którzy są gwiazdami tego formatu. Życzymy Kacprowi i całej fenomenalnej produkcji doskonałej zabawy, radości z pracy i spotkań z niezwykłymi uczestnikami - bo to jest magią tego programu. I oczywiście dużej oglądalności! A my widzimy się na koncertach, w tv i kanale Youtube Sławomira. Do zobaczenia! - powiedziała.