Aktor Michał Michał Żebrowski bardzo otwarcie mówi o tym, co myśli na temat bieżących wydarzeń. Był w niedzielę gościem w programie TVP Info "Bez retuszu". Nawiązał do tego, w jaki sposób były minister edukacji w rządzie PiS zwrócił się do Roberta Biedronia. "To jest po prostu cham, młot i prostak" - stwierdził Michał Żebrowski na antenie TVP Info.