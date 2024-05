Dziennikarka Anna Kalczyńska w latach 2014-2023 była jedną z gospodyń "Dzień dobry TVN". Została zwolniona ze śniadaniowego show. Stale jednak utrzymuje kontakt ze swoimi fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Anna Kalczyńska na swoim Instagramie zamieściła nostalgiczny post. Pretekstem były odwiedziny w domu, który opuściła wraz z rodziną przed rokiem. Dziennikarka ma same dobre skojarzenia z budynkiem i przyznała, że łatwo przywiązuje się do miejsc.

Pożegnanie po latach

"[...] Dziś odwiedziłam miejsce, w którym przeżyliśmy 12 pięknych lat, pełnych cudownej energii, dalekich wyjazdów i radosnych powrotów, wielu ciekawych przygód, rozmów, początków przyjaźni i fajnych relacji" - napisała.

"To w tym domu rosły nasze dzieci, tu ćwiczyły pozycje baletowe, boksowały, ubierały choinki, piekły pierniczki, szukały w Wielkanoc czekoladowych skarbów w ogrodzie, do tego miejsca zapraszaliśmy naszych bliskich, których już z nami nie ma. Będzie co wspominać" - wspominała dziennikarka.