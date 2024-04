W najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" Maciej Musiał próbuje swoich sił na tanecznym parkiecie.

Aktor jest w parze z Darią Sytą.

Daria jest sportowa, Daria jest konkretna, Daria wymaga dyscypliny. Jest wymagająca, więc to nie jest tak, że przychodzimy i po prostu pijemy sobie kawkę i chillujemy, musi być zrobiona robota i myślę, że to mi służy, bo ja jestem takim trochę "królem relaksu", tak mówią na mnie koledzy na planach, lubię, jak jest przyjemnie - mówił po pierwszych występach Musiał.

Reklama

Maciej Musiał ma zapis w kontrakcie dotyczący strojów?

Jakiś czas temu pojawiły się plotki, że aktor jako jedyny nie występuje w "Tańcu z Gwiazdami" w kolorowych strojach ozdobionych cekinami. Wynikać to ma z kontraktu, w którym ma zapisane, że to on ze względu na współpracę z jedną z marek, będzie decydował, co ma na sobie. Stroje miały być stonowane i głównie w czarnym kolorze.

Okazuje się, że nie jest to do końca prawda.

W tym programie jestem sobą i takie było moje założenie. I jeżeli coś nie jest mi bliskie, to staram się to raczej omijać i takie bardzo mocno krzykliwe stroje, frędzle czy cekiny, które czasami występują gdzieś tam w tańcach turniejowych, to nie jest coś, w czym czuję się dobrze, po prostu. Ale otwieram się na kolory. Dzisiaj byłem w srebrnej koszuli - wyjaśnił.

Maciej Musiał dementuje plotki

Reklama

Dodał, że nie są to założenia kontraktu, tylko uwaga produkcji.

Nie, to nie był warunek. Po prostu tutaj produkcja słucha i rozmawiamy i to jest proces kreatywny. No nie wiem, to tak, jakbyś ty występowała u nas w programie i powiedziała, że z czymś się źle czujesz, no to po prostu musimy zapewnić ci komfort - powiedział.