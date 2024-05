W niedzielę wieczorem odbył się finał "Tańca z Gwiazdami". Podczas programu pojawiali się goście specjalni. Jedną z nich była Maryla Rodowicz, którą zaprosiła Roksana Węgiel. Piosenkarka wykonała podczas jej występu swój hit "Niech żyje bal".

Przyjęłam zaproszenie Roksany Węgiel. Roksana jutro zatańczy jeden z tańców do piosenki "Niech żyje bal". Zgodziłam się od razu. Kreacja się szyje. Boże, jaka ta Roksana jest śliczna, filigranowa, jak laleczka, do tego tańczy tak, że buty lecą (nie jej, tylko mnie - zwykłemu widzowi). Mam nadzieję, że moja wielka spódnica zmieści się w przejściu na scenę - zażartowała w sieci przed występem.

Pod postem pojawiły się komentarze a wśród nich jeden dotyczący pieniędzy.

Internauta krytykuje Marylę Rodowicz. Zapytał o pieniądze

Internauta zasugerował, że Maryla Rodowicz "nie wystąpiła za darmo - inaczej by palcem nie kiwnęła".

Żeby ona jeszcze potrafiła dobrze śpiewać i mieć skalę w tym śpiewaniu. (...) Poza tym to chyba nie za darmo i nie płaci za to Roksana. Inaczej by pani palcem nie kiwnęła, pani Marylo... - grzmiał.

Na odpowiedź nie musiał długo czekać.

Muszę cię rozczarować, jutro wystąpię za darmo - skwitowała.