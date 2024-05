Marcin Chodakowski z serialu "M jak miłość" to postać, którą widzowie pokochali. Choć na początku nie była to zbyt kryształowa postać, bardzo się zmieniła.

Finał sezonu "M jak miłość" dla tych, którzy są fanami granego przez Mikołaja Roznerskiego detektywa Marcina, będzie pełen emocji i mrożących krew w żyłach zwrotów akcji.

Czy Mikołaj Roznerski zniknie z "M jak miłość"?

Jak podaje "Fakt" Chodakowski ma paść ofiarą przestępców, a dokładnie mafii, którą w ostatnich odcinkach ścigał i której jednego z przywódców udało mu się wsadzić za kratki.

Marcinowi będzie groziło ogromne niebezpieczeństwo. Jego przyszłość nie będzie pewna do samego końca. Czy przeżyje? Odpowiedź na to pytanie widzowie otrzymają dopiero we wrześniu. Nie wiadomo też, czy przypadkiem dla Mikołaja Roznerskiego nie jest to forma pożegnania się z serialem.