Serial "M jak miłość" rozpoczął swoją emisję w listopadzie 2000 roku. Do dziś obecny jest na antenie a widzowie wciąż chętnie śledzą losy rodziny Mostowiaków i ich znajomych.

Obecnie trwa wakacyjna przerwa w emisji tej produkcji. Na ekrany telewizorów powróci po wakacjach. Widzowie nie będą jednak zbytnio zadowoleni ze zmian, jakie zajdą w obsadzie serialu. W ostatnich miesiącach produkcja pożegnała kilka ważnych postaci. Byli to m.in. Emilian Kamiński oraz Andrzej Precigs. Aktorzy zmarli a produkcja w ten sam sposób postanowiła zakończyć wątki ich postaci.

Kogo po wakacjach nie zobaczymy w "M jak miłość"?

Magazyn "Świat seriali" donosi, że z serialu odchodzą inne gwiazdy. Wśród nich jest Anna Kerth, która wciela się w postać Ewy Kalinowskiej. To obecnie "czarny charakter" w "M jak miłość". Lekarka, która wciąż konfliktuje się z Marysią i Arturem Rogowskimi. Wraz z nią odejdzie także grający jej syna Wojtka - Aleksander Szeląg.

To normalne w tego typu serialach, gdy wątek się "wyczerpie". Ekipa na planie była bardzo serdeczna, a i rola super, więc to zawsze przyjemność wejść w "buty" Ewy na chwilę – mówiła w jednym z wywiadów Kerth. Najprawdopodobniej w nowych odcinkach "M jak miłość" nie zobaczymy również Łukasza Wojciechowskiego, czyli syna Marty, granej przez Dominikę Ostałowską. Mężczyznę w serialu gra syn Janusza Józefowicza, czyli Jakub. Grany przez niego bohater ma opuścić Polskę i wyjechać do pracy do Włoch.

Czy w związku z odejściem tych aktorów, do obsady dołączą nowi? Tego dowiemy się dopiero po wakacjach.