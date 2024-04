Dagmara Kaźmierska to wciąż najbardziej kontrowersyjna uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Celebrytce mimo słabych umiejętności tanecznych udaje się przechodzić z odcinka na odcinek. Jej ostatni awans zszokował jury i widzów. Powodem było to, że odpadł Aleks Mackiewicz, który zdobył aż 38 punktów i świetnie radził sobie na tanecznym parkiecie.

Reklama

Rafał Maserak o "Tańcu z gwiazdami": Jestem zżyty z tym programem

W rozmowie z "Super Expressem" głos w sprawie Dagmary Kaźmierskiej zabrał Rafał Maserak. Tancerz bierze udział w programie od pierwszej edycji. Dotychczas trenował gwiazdy a teraz zasiadł w jury show Polsatu.

Reklama

Jestem bardzo zżyty z tym programem i wiem ile ciężkiej pracy to kosztuje, pracy tych uczestników, ile wkładają w to wysiłku, zdrowia... Znam to od kulis i zawsze mam poczucie, że muszę bronić uczestników, bo sam byłem na ich miejscu. Dlatego też często mogę się nie zgadzać z zarzutami niektórych jurorów... i wyrazić swoje zdanie. To też jest moja rola - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Rafał Maserka zabrał głos ws. Dagmary Kaźmierskiej

Mimo niskich not od sędziów i ciągłych nominacji do odejścia z "Tańca z gwiazdami" Dagmarze Kaźmierskiej udaje się przechodzić dalej. Co Rafał Maserak sądzi na ten temat?

Ten program zawsze zaskakiwał i zaskakuje do dnia dzisiejszego. Często w tym programie jest tak, że w jakiejś części jest to też konkurs popularności - nie da się tego ukryć. Dagmara Kaźmierska ma bardzo dużo swoich wielbicieli, którzy ją wspomagają głosami. Nawet jeśli słabo tańczy na parkiecie. Nie ukrywam, że tańczy na swoje możliwości i tak dobrze, na tyle na ile może. Po prostu ma swoich zwolenników którzy silnie stoją za nią i ją wspierają - powiedział.

Kto podobnie jak Dagmara Kaźmierska budził kontrowersje w "Tańcu z gwiazdami"?

Reklama

Dagmara Kaźmierska to nie jedyna gwiazda, której udawało się zaskarbić sympatię widzów, mimo, że nie szło im za dobrze na parkiecie. Takim uczestnikiem był Wiesław Nowobilski, czyli budowlaniec z programu "Nasz nowy dom" oraz Gimper, o którym wspomniał sam Maserak.

Tak naprawdę my, jako jurorzy, oceniamy ją za to co robi na parkiecie, a jej fani za to, co robi w życiu na co dzień. I dlatego przechodzi z odcinka na odcinek. W wielu edycjach były podobne sytuacje, np. Gimper niby nie umiał tańczyć, a fani słali na niego multum SMS-ów... Było wiele takich gwiazd na przestrzeni lat, zawsze to budziło emocje, ale przecież też o to chodzi w tym programie - żeby wzbudzał emocje, zaskakiwał, to jest show, rozrywka - stwierdził.

Maserak dodał, że intuicja podpowiadała mu, że Aleks Mackiewicz może odpaść.

Jakoś tak intuicyjnie, jak patrzyłem, to myślałem, ze Aleks może odpaść. Mimo że świetnie tańczył, naprawdę jak turniejowo. Bardzo lubię tę parę, ale to jest kwestia energii tego programu.(…) Gdyby to był turniej tańca, to jurorzy ocenialiby tylko taniec. Ale to jest show rozrywkowe, ocenia się całą osobę. Czyli sympatia, popularność, nie ma w tym nic złego. Dlatego nie jest to dla mnie szokujące - powiedział.