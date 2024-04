Druga para prowadzących zadebiutuje w programie “Wstajemy” na początku przyszłego tygodnia - ustalił portal Wirtualnemedia.pl. - Program będą prowadziły na zmianę dwie pary gospodarzy - przyznała Anna Popek. Jak podają Writualnemedia, będą to Emilia Wierzbicki, Łukasz Jankowski i Mateusz Nowak.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Więcej porwadzących we "Wstajemy" w TV Republika

W tej chwili gospodynią "Wstajemy" jest Anna Popek, której towarzyszy Rafał Patyra, a ostatnio również Karol Kus, debiutujący w tej roli. Na co dzień jest muzykiem, prowadzi też na Facebooku profil “Karol Kus Masz To w Lesie”, na którym prezentuje w plenerze swoje przepisy kulinarne.

Reklama

Emilia Wierzbicki to gwiazda TV Republika, prowadząca m.in. program "Polska na dzień dobry", a wcześniej cykl “Poza polityką”. Z kolei Łukasz Jankowski współpracuje z telewizją Tomasza Sakiewicza, przygotowując programy publicystyczne, a także z Radiem Wnet. Mateusz Nowak był wcześniej dziennikarzem TVP.

Anna Popek opowiada, że tworzenie nowego programu daje jej wiele radości i nie czuje zmęczenia. Zdradziła, jakie plany ma produkcja "Wstajemy". Program ma się przenieść ze studia wirtualnego do realnego.

Nowe studio, nowe wyzwania

"Wydaje mi się, ze wnętrze jest ciepłe i przyjemne, ale docelowo będziemy chcieli się przenieść się do studia realnego. Latem będziemy też mieli studio plenerowe, już zaczynamy wychodzić do ogrodu. Ten drugi plan będzie w warunkach bardziej naturalnych i przyjaznych, łącznie z kuchnią w ciekawej odsłonie, bo gotowanie to ważna część naszego projektu" - powiedziała Anna Popek portalowi Wirtualnemedia.pl.