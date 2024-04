Baron jest członkiem Afromental i z Tomsonem, kolegą z zespołu, jest trenerem w programach "The Voice of Poland" i "The Voice Kids". Uwagę mediów przyciągały zawsze związki miłosne Barona. Nie trwały długo, ale było ich dość dużo. Teraz wziął ślub z Sandrą Kubicką, która - jak się okazuje - jest właśnie tą jedyną. Para spodziewa się swojego pierwszego dziecka.

"Mój absolutnie ulubiony człowiek na tej planecie, moje wsparcie, mój przyjaciel, ojciec naszego dziecka. Moja największa duma i w końcu mogę to powiedzieć... mój mąż"- napisała Sandra Kubicka w poście, w którym ogłosiła, że wzięła ślub z Baronem.

Baron i Aleksandra Szwed

Baron i Aleksandra Szwed spotykali się półtora roku. Ich relacja określana była jako burzliwa, a związek oparty był na zazdrości. "On cały czas oglądał się za innymi kobietami. Ola miała dość takiej huśtawki uczuć, bo zazdrość ją zjadała. Stwierdziła, że musi iść do przodu. Łączy ich wiele wspomnień, dlatego postanowili, że będą się dalej kolegować" – donosił "Fakt" w 2013 r.

Baron i Aleksandra Grabowska

Baron w 2014 r. zaręczył się z Katarzyną Grabowską. Ich szczęście nie trwało jednak długo. Kilka tygodni po oświadczynach aktorka oddała mu pierścionek zaręczynowy. Powodem rozpadu związku miał być... rzekomy romans Barona z Edytą Górniak.

Baron i Edyta Górniak

Między Edytą Górniak a Baronem miało zaiskrzyć na planie programu "The Voice of Poland". Podsycali atmosferę wokół swojego romansu. Mówili o spacerach i spotkaniach przed kamerami w muzycznym show. W pewnym momencie Edyta Górniak wydała oświadczenie do mediów. "Nie mam, nie miałam i nie będę miała z nim romansu. Baron jest urokliwym człowiekiem i serdecznym kolegą z pracy, ale trzeba – zapewniam – dużo więcej niż serdeczny uśmiech, aby zatrzymać na dłużej moją uwagę" – napisała na Facebooku.

Baron i Joanna Opozda

Baron przez pewien czas miał być też chłopakiem aktorki Joanny Opozdy. Muzyk był zachwycony jej seksapilem i poczuciem humoru. Chętnie chwalili się wspólnymi zdjęciami w sieci, jednak i ta relacja zaczęła się tak szybko, jak szybko zaczęto o niej pisać.

Baron i Julia Wieniawa

Kolejną dziewczyną Barona została Julia Wieniawa. Początkowo zaprzeczali, jakoby byli parą. W końcu zaczęli pokazywać w sieci wspólne zdjęcia, a także chodzili razem na imprezy z udziałem fotoreporterów. "Alek wprowadził w moje życie dużo pozytywnej energii. Chyba tylko raz się pokłóciliśmy. On jest sam ze sobą szczęśliwy i sprawia, że inni są szczęśliwi w jego towarzystwie. To rzadka cecha" – mówiła w wywiadzie dla "Gali". Po jakimś czasie postanowili się rozstać. Wieniawa podsumowała spotykanie się z Baronem jako "krótką pomyłkę".

Baron i Blanka Lipińska

Baron po rozstaniu z Julią Wieniawą zaczął spotykać się z Blanką Lipińską. Związek potwierdzili na początku 2020 r.. Muzyk i autorka erotycznych książek z serii "365 dni" chętnie pokazywali swoje wspólne zdjęcia w sieci. Lipińska podkreślała, że najbardziej ceni Barona za "poczucie humoru i to, że potrafi grać na tylu instrumentach". Sielanka nie trwała długo, zaledwie pół roku.

Dopiero Sandra Kubicka zdołała usidlić Barona. O swoim związku poinformowali w połowie października 2021 r. Dwa lata później zaręczyli się w Dubaju, a niedługo później ogłosili, że zostaną rodzicami. Zakochani wzięli ślub 6 kwietnia 2023 r.