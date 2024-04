Księżna Kate, podobnie jak jej teść, czyli król Karol III, zmaga się z nowotworem. Żona księcia Williama wydała niedawno oświadczenie w formie nagrania, w którym opowiedziała, jak wygląda jej leczenie.

Co chwila prasa i portale internetowe donoszą, jak rzekomo wygląda sytuacja na brytyjskim dworze i kiedy Kate może wrócić do swoich obowiązków. Wiadomo, że król Karol III ma zamiar pojawić się na jednej z parad organizowanych w Wielkiej Brytanii. Chce też świętować rocznicę ślubu z Camillą.

Jak czuje się księżna Kate?

A co z Kate? Jej wuj, czyli Gary Goldsmith, który co jakiś czas sprzedaje mediom informacje z brytyjskiego dworu, znowu co nieco zdradził w hiszpańskim programie telewizyjnym. W studiu "De Viernes", zapytano go jaki jest obecny stan zdrowia Kate. Mężczyzna wyznał, że utrzymuje stały kontakt ze swoją siostrą Carol Middleton, matką księżnej i jest na bieżąco. Zasugerował, że jego siostrzenica bardzo dobrze się trzyma.

Utrzymuję kontakt ze swoją siostrą Carol, by wiedzieć, czy z moją siostrzenicą wszystko w porządku. Uważam, że Kate poradziła sobie naprawdę dobrze, zważywszy na to, w jak trudnej i skomplikowanej sytuacji się znalazła - powiedział Goldsmith.

Kiedy księżna Kate wróci do pracy?

Dodał, że podziwia ją za to, jak poradziła sobie z presją i wyjaśniła, co się dzieje, przede wszystkim swoim dzieciom.

Nie znam nikogo innego, kto musiałby radzić sobie z czymś podobnym. Wytłumaczyć wszystko dzieciom, a potem jeszcze przekazać wyjaśnienia narodowym i międzynarodowym mediom - wyznał.

Kiedy Kate wróci do swoich obowiązków? Dokładnie nie wiadomo. Mówi się o tym, że ma to nastąpić już w przyszłym tygodniu, czyli 17 kwietnia. Jej dzieci kończą wtedy świąteczną przerwę i wracają do szkoły. Decyzję podejmą rzecz jasna lekarze księżnej, jeśli uznają, że jej stan zdrowia na to pozwala.