Magda Gessler jako jedna z największych gwiazd TVN-u. Prowadzi kultowy program "Kuchenne rewolucje", jest jurorką w programie "MasterChef". Ma ogromne rzesze fanów. Jest przy tym powszechnie znaną restauratorką.

W programie pt. "Autentyczni", nadawanym w TVN, osoby w spektrum autyzmu wcielają się w rolę dziennikarzy i zdają pytania zaproszonym do studia gościom. Moderatorem dyskusji jest Maciej Stuhr. Tym razem do programu zaproszono Magdę Gessler.

Wcześniej gośćmi w programie "Autentyczni" byli się Robert Makowicz, Natalia Kukulska czy raper Mata.

Ile waży Magda Gessler?

Ile Pani waży i dlaczego tak dużo? - takie pytanie usłyszała Magda Gessler. Nie uchylała się od odpowiedzi. Powiedziała, że czuje się dobrze, że swoją wagą. Udało jej się nawet ostatnio zrzucić kilka kilogramów.

Schudłam 10 kilogramów i nie czuję, że ważę tak dużo. Jestem lekka jak piórko - odpowiedziała restauratorka. Nie powiedziała jednak dokładnie, ile waży.

Tajniki urody Magdy Gessler

Magda Gesssler, zapytana o tajemnice swojej bujnej fryzury zdradziła, że choć włosy ma naturalnie kręcone, to na potrzeby programu korzysta z tzw. "doczepów".

Kto inny dopytywał o paraliż twarzy, którym kulinarna gwiazda tłumaczy nietypowy wygląd swoich ust. "Zasnęłam na klimatyzacji" - przypomniała Gessler, podkreślając, że nie używa żadnych wypełniaczy, a jedyne co sobie wstrzykuje, to botoks i to głównie po to, żeby nie wyglądać tak poważnie.