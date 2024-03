"Dla nas jest to po prostu śniadanie jak każde inne, tylko w większym gronie" - mówiła w jednym z wywiadów Zofia Zborowska-Wrona zapytana o plany na Wielkanoc. Do religijnej strony Wielkanocy nie przywiązuje wagi więcej gwiazd. To m.in. Magda Mołek, Anna Mucha i Małgorzata Rozenek-Majdan.

Reklama

O ile bożonarodzeniowe dekoracje królują na celebryckich profilach w mediach społecznościowych od początku grudnia, to te wielkanocne prezentują się raczej skromnie.

Wielkanoc na parkiecie "Tańca z gwiazdami"

Reklama

Część gwiazd spędzi świąteczny czas w pracy. I tak np. piąty odcinek czternastej edycji "Tańca z gwiazda" będzie emitowany na żywo 31 marca o godz. 20:00 w Polsacie. Ponieważ Wielkanoc to wyjątkowy czas, w którym rodzina zajmuje szczególne miejsce, do studia zaproszono rodziny bohaterów show.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Marzena Rogalska w Krakowie

Marzena Rogalska zdradziła, że wybierała się na Majorkę, ale nic z tego nie wyszło. Zostaje więc w Polsce, będzie świętować w Krakowie. "Miało być szaleństwo i Majorka miała być. Na Majorce święta wielkanocne są radośniejsze niż w Polsce. [...] Ale będzie Kraków. [...] Szaleństwo, ponieważ jest kilka zaproszeń na party ogrodowe" - powiedziała w rozmowie z "Dzień dobry TVN".

Lara Gessler piecze sernik

Lara Gessler w wywiadach i swoich mediach społecznościowych podkreśla, że jest niewierząca. Przygotowuje jednak potrawy, które kojarzą się jej z Wielkanocą.

"W piekarniku wyrasta twój sernik, na którego przepisu nie chciałam się nauczyć, bo tylko ty miałeś umieć go robić. Smak to najlepszy nośnik pamięci i miłości jak znam. Dlatego zostawiam i wam ten przepis, żeby się niósł, razem z pamięcią o autorze Zbyt wycofanym i skromnym, jak na to co potrafił i kim był. Kocham cię tatusiu" - napisała Lara Gessler na Instagramie w pierwszą rocznicę śmierci swojego taty w 2022 r.

Małgorzata Rozenek-Majdan trenuje

Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że nie zgadza się z działalnością Kościoła w Polsce. W jej domu nie ma więc tradycyjnej Wielkanocy z obowiązkową wizytą w kościele.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Od wielu lat Kościół katolicki nie odgrywa żadnej roli w moim życiu i uważam, że to jest ogromna szkoda. To, co się dzieje wokół stosunku Kościoła katolickiego do in vitro, czy do LGBT i do wojny w Ukrainie nie pozwala mi rozumieć ani odnaleźć się w takim przywództwie duchowym" — przyznała w rozmowie z Pomponikiem. Na Instagramie królują u niej teraz zdjęcia z treningów.

Plany Magdaleny Mołek

Magda Mołek ostatnio w mediach społecznościowych postanowiła się odnieść do "tradycyjnych" świątecznych przygotowań.

"Nie umyłam dziś okien. Nie zaplanowałam »jajeczek i bab«. Nie usłyszałam odkurzacza. Firanki też mam brudne. No i tak… siedzę i się cieszę, że miałam tyle czasu, żeby posiedzieć i się pocieszyć […] No i jak po czymś takim w ogóle spojrzeć na mopa" — napisała na Instagramie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

"Ja nie wierzę i nie praktykuję, ale pochodzę z katolickiej rodziny. Zostałam ochrzczona, poszłam do komunii, jestem bierzmowana. Jeśli nie mamy żadnej innej formy nacisku, sprzeciwu albo pomysłu na to, jak obudzić polski Kościół z tego snu o własnej potędze, czy nie powinniśmy właśnie stosować takiego miękkiego sprzeciwu? To nie posyłajmy dzieci do komunii, to nie chrzcijmy ich. Nie organizujmy kościelnych ślubów" — napisała na Instagramie.

Śniadanie Zofii Zborowskiej

Zofia Zborowska od lat podkreśla, że trzyma się od Kościoła z daleka. Zamierza jednak spotkać się z bliskimi w święta. Teraz Zofia Zborowska jest w zaawansowanej ciąży i czekan na drugą córkę.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Spotykamy się na śniadania, ale jest to bardziej dla osób, które są wierzące i robimy to dla nich w formie poszanowania ich wiary i tradycji, natomiast my z mężem absolutnie nie jesteśmy osobami wierzącymi, osobami, które pójdą do kościoła i będą podchodzić do tych świąt w sposób szczególny" — stwierdziła w rozmowie z Jastrząb Post.

Anna Mucha nie świętuje

Anna Mucha rozmowie z racjonalista.pl stwierdziła, że "wierzy w siebie, w innych ludzi, w poduszki powietrzne i w fundusze inwestycyjne". Nie będzie więc obchodzić najważniejszych świąt Kościoła katolickiego.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Gdzie w Warszawie ateiści, agnostycy i innowiercy robią zakupy w święta? Wody szukam, gałki muszkatołowej szukam" — pytała tuż przed Wielkanocą na Instagramie w 2021 r.