"Opole będzie znów festiwalem piosenki, a nie tańca jak w ostatnich latach. Orkiestra zasiądzie na scenie, co da jej kontakt z publicznością. Będzie to miało spore znaczenie dla odbioru festiwalu" - powiedział Wojciech Iwański Wirtualnym Mediom.

Opolski jubileusz Michała Bajora

Festiwal zacznie się w piątek 31 maja br. od koncertu Premier. "Po nim pojawi się recital Michała Bajora. Będzie to 50-lecie sceniczne artysty, który urodził się w Opolu i wielokrotnie występował na tamtejszej scenie. Po recitalu odbędzie się konkurs Debiutów, inny niż do tej pory. Będzie to koncert symfoniczny z udziałem orkiestry Polskiego Radia i orkiestry Adama Sztaby" - powiedział dyrektor artystyczny Opola. Adam Sztaba ma być też kierownikiem muzycznym festiwalu.

Kabareton i Superjedynki znowu w Opolu

W sobotę 1 czerwca br. w ramach festiwalu odbędzie się reaktywowany po latach koncert połączony z rozdaniem Superjedynek. Potem kolejny wielki powrót - widzowie w opolskim amfiteatrze zobaczą kabareton. Ostatni dzień imprezy przypadnie 1 czerwca br. "W niedzielę planujemy koncert poświęcony twórczości wybitnego autora tekstów Janusza Kondratowicza z udziałem wielu gwiazd, głównie młodszego pokolenia. Wszyscy artyści zasiądą przy stolikach na scenie" - powiedział Wirtualnym Mediom Wojciech Iwański, który wyreżyseruje ten koncert.

Wojciech Iwański obecnie jest reżyserem emitowanego w Polsacie show "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Ma jednak umowę nie ze stacją, ale z firmą Jake Vision, która produkuje format. Wcześniej pracował w TVN jako reżyser i producent oraz w TVP.