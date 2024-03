Monika Richardson przez ponad 20 lat była jedną z prezenterek TVP. Można ją było oglądać w "Pytaniu na śniadanie" a popularność przyniósł jej program "Europa da się lubić", w którym rozmawiała z cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce. Pięć lat temu została zwolniona z pracy.

Monika Richardson ostro o Jacku Kurskim

Mimo, że już tam nie pracuje, nie stroni od komentowania tego, co dzieje się na Woronicza. W swoich wypowiedziach dosyć często uderza w Jacka Kurskiego.

Gdy były prezes TVP reaktywował galę Wiktorów, Monika Richardson nie gryzła się w język.

No comment. Bardzo pozdrawiamJacka Kurskiego i całą jego ekipę... niech go piekło pochłonie - powiedziała. W jednym z wywiadów stwierdziła, że złamał kariery wielu osób.

Jaką przyszłość Monika Richardson wróży byłemu prezesowi TVP?

Kilka miesięcy temu Jacek Kurski stracił posadę w Banku Światowym. Zdaniem Moniki Richardson to "początek jego kłopotów".

Ja myślę, że on skończy w więzieniu. Ileś milionów przeszło przez TVP, na pewno ich nie zobaczyli szeregowi pracownicy. No to gdzie są te pieniądze? Karma wraca… - powiedziała dziennikarka w rozmowie z Pomponikiem.

