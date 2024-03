W jubileuszowym, 20. sezonie programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" występują zwycięzcy poprzednich edycji. Są wśród nich m.in. Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Szwed, Barbara Kurdej-Szatan, czy Stefano Terrazzino. W jury zasiadają Małgorzata Walewska i Robert Janowski oraz debiutujący w tej roli, a powracający do programu Piotr Gąsowski. Program prowadzą Maciej Dowbor i Maciej Rock.

"Jak zawodniczka DDRu na sterydach"

Jako pierwsza wystąpiła Marysia Tyszkiewicz jako Dua Lipa z piosenką "Houdini". "Marynia, ale odwaliłaś robotę!" – zachwycała się na stojąco Małgorzata Walewska. "Naprawdę przez chwilę miałam wątpliwości, czy ty aby na pewno sama śpiewasz. No po prostu super!" – dodała jurorka.

Stefano Terrazzino, jak na Włocha przystało, nadał nieco ekspresji raczej monotonnemu przebojowi "Words" F.R. Davida. "Ty nawet byłeś lepszy od niego, bo on jak występuje, to jego ciało nic nie mówi. On po prostu wygląda jak słup w oryginale. A Ty coś dodałeś, czyli byłeś lepszy niż F.R. David. I love you, Stefano. Jesteś do zjedzenia" – ocenił Robert Janowski.

Filip Lato musiał się wcielić w kobietę, na dodatek taką, jak Sylwia Grzeszczak. Z piosenką "Sen o przyszłości" dał sobie jednak radę. "Bez zarzutu wokalnie, choć z Sylwią Grzeszczak to w ogóle nie miało nic wspólnego. Wspaniały jest Twój wokal, kiedy wchodziłeś na górne rejestry nawet brzmiałeś to jak kobieta. Wyglądasz jak zawodniczka DDRu na sterydach. Podziwiam twój dystans do siebie, podziwiam twój talent wokalny i w ogóle cię podziwiam i cieszę się, że lato już niedługo. Super" – oceniła Małgorzata Walewska.

"Byłeś lepszy od Rodowicz"

Katarzyna Skrzynecka wygrała pierwszy odcinek, w drugim miała się wcielić w postać Hanny Ordonówny. Pokazała swoją aktorską klasę, bo przy utworze "Na pierwszy znak" niemal przeniosła jurorów i publiczność w studiu do kina lat 30-tych ubiegłego stulecia. "Tak mnie zmieniłaś, tak mnie zaczarowałaś, tak mi serduszko zmiękło. Kaśka, skąd ty się urwałaś? Cudownie" – zachwycał się Robert Janowski.

Mateusz Ziółko zaprezentował się jako Sam Smith w soulowej balladzie o miłości "I’m not the only one". Małgorzata Walewska była zachwycona. "To jak wypieściłeś tę jego barwę, przechodzenie przez falset na górę, to wszystko się zgodziło idealnie. Jestem zachwycona".

Kacper Kuszewski ponownie wcielił się w Marylę Rodowicz. Po wykonaniu przeboju "Szparka sekretarka" oceniła go sama królowa polskiej estrady. "Oglądałam, byłam w szoku, bo byłeś lepszy od Rodowicz" – stwierdziła Rodowicz.

Drugi odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wygrała…

Trudny utwór i wymagającą postać wylosowała Aleksandra Szwed. Pokonała wszelkie trudności na próbach wokalnych i aktorskich, by jak najlepiej oddać emocje zawarte w utworze dojrzałej i doświadczonej życiowo Cesarii Evory. Zdaniem jurorów, zbliżyła się do artystki tak blisko, jak tylko się da. "Wyszłaś jak Evoria, z charyzmą jak Evoria, z ruchem jak Evoria. Byłaś kochaną starszą panią, niedoskonale śpiewającą (specjalnie niedoskonale śpiewającą), która śpiewa pięknie, ale nie przez wielkie Ś. To jest skupione, to jest mądre, to jest inteligentne, to jest wzruszające. I za to ci serdecznie dziękuję" – powiedział poruszony Piotr Gąsowski.

Barbara Kurdej-Szatan wystąpiła w duecie z Nickiem Sincklerem jako Shakira i Wyclef Jean w utworze "Hips don’t lie". Na scenie zrobiło się tak energetycznie, że aż poniosło Roberta Janowskiego, który wykrzyczał swoją ocenę. "Wspaniały występ na miarę programu rozrywkowego Twoja Twarz!!!! Brzmi Znajomo!!! Za-wo-do-wa robota! To było na takim luzie, bez spinki. Weszliście spontanicznie, radośnie. Wspa-nia-le!!!" – wołał muzyk.

Ostatecznie drugi odcinek show wygrała Aleksandra Szwed jako Cesaria Evora. Czek na 10 tys. zł przekazała Fundacji Dom w Łodzi, która zapewnia dom chorym i porzuconym dzieciom. Aktorka Ola współpracuje z fundacją od 8 lat. Wtedy to Ola wygrała swoją edycjęi przekazała 100 tys. zł właśnie tej fundacji.