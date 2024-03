Wszystko z powodu pierwszego od dawna zdjęcia księżnej Kate, na którym żona następcy tronu pozuje wraz z dziećmi. Internauci stwierdzili, że zdjęcie zostało przerobione, a księżna zdecydowała się wszystko wyjaśnić. Wykpił to ostatnio król Holandii. Zaskakująco, gdyż Wilhelm-Aleksander pozostaje w bardzo dobrych stosunkach z brytyjską rodziną królewską.

Księżna Kate przerobiła zdjęcie, ale się przyznała

Zdjęcie księżnej Kate z dziećmi wywołało medialną burzę i falę pogłosek na temat zdrowia księżnej, która w styczniu przeszła planowaną operację jamy brzusznej. Internauci uznali, że zdjęcie zostało przerobione, a powodem manipulacji jest zapewne pogorszenie stanu zdrowia Kate Middleton.

Nawet Agencja Associated Press stwierdziła, że opublikowane zdjęcie "nie spełnia ich standardów" i mogło zostać "zmanipulowane". Chodziło o "pewne nieprawidłowości" w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte. Księżna Kate w końcu zabrała głos.

"Jak wielu fotografów amatorów, od czasu do czasu eksperymentuję z edycją. Chciałabym przeprosić za zamieszanie, jakie wywołało wczorajsze zdjęcie rodzinne" - napisano w oświadczeniu podpisanym inicjałem "C" - od imienia Kate (Catherine), które zostało zamieszczone na Instagramie brytyjskiej rodziny królewskiej.

Król Holandii zakpił z księżnej Kate. "Ja przynajmniej…"

Całą aferę miał teraz wykpić król Holandii Willem-Alexander. Jak donosi "The Sun", do sytuacji doszło podczas spotkania z mieszkańcami na ulicach Zutphen w środkowej Holandii. Na nagraniu, które przeniknęło do sieci, widać moment, w którym król Holandii rozmawia z grupką dzieci.

"Mam zdjęcie z całą twoją rodziną" – powiedziała do króla jedna z dziewczynek.

"Naprawdę?... Przynajmniej nie przerobiłem tego w Photoshopie" – odpowiedział król Holandii, wywołując chóralny śmiech i chichoty.

Niektórzy wypowiedź króla przetłumaczyli z niderlandzkiego również jako: "Naprawdę? Zatem najwyraźniej nie zostało przerobione w Photoshopie!"

Dla wielu taki żart z ust 56-letniego monarchy jest szokujący. Powszechnie uważa się bowiem, że holenderska rodzina królewska pozostaje w dobrych stosunkach z brytyjską rodziną królewską.

Księżna Kate i król Willem-Alexander mają nawet wspólne zdjęcie, do którego zapozowali razem w 2016 r. w Hadze. Król Willem i królowa Máxima byli także obecni na ceremonii koronacji króla Karola III.