Polsat powoli przymierza się do reaktywacji programu "Must be the music. Tylko muzyka", który zniknął z anteny 8 lat temu, poinformował branżowy portal Press.pl. Trwają poszukiwania gospodarzy show. Jedna z jurorek programu niestety już nie żyje.

Reklama

"Must be the music. Tylko muzyka" powraca

Talent-show "Must be the music. Tylko muzyka" nadawany był na antenie Polsatu w latach 2011-2016. Program miał 11. edycji, a od podobnych talent-show, jak np. "The Voice of Poland", różniło go to, że przed jurorami z własnymi utworami prezentowali się nie tylko wokaliści, ale także zespoły czy instrumentaliści.

Jurorami w programie byli m.in. Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba, Wojciech "Łozo" Łozowski, a także nieodżałowana Kora. Program prowadzili Paulina Sykut-Jeżyna i Maciej Rock. "Must be the music. Tylko muzyka" zapewnił szeroką rozgłos m.in. zespołom Enej czy LemON.

Reklama

Jak nieoficjalnie dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, trwają już poszukiwania prowadzących i jurorów. Niebawem mają być też ogłoszone precastingi do nowej edycji programu.

Z ramówki wyleci "Taniec z Gwiazdami"?

W przeszłości program "Must be the music. Tylko muzyka" był emitowany w niedzielne wieczory. Na razie to pasmo zajęte przez przebojowy "Taniec z Gwiazdami".

Trwa ładowanie wpisu

Wirtualne Media rozważają, że reaktywowany program "Tylko muzyka" może zastąpić nadawany w piątki show "Twoja twarz brzmi znajomo", ale może też wrócić do niedzielnego pasma "zrzucając" z ramówki taneczne popisy gwiazd.

Serwis zwraca uwagę, że choć "Taniec z Gwiazdami" ma świetne wyniki oglądalności, to jego wiosenna edycja sporo kosztowała stację, niełatwo też będzie znaleźć na jesień kolejnych takich celebrytów, którzy przyciągną przed ekrany tłumy widzów.