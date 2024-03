Aleksander Milwiw-Baron w duecie z Tomsonem, z którym występuje w zespole Afromental, jest jednym z trenerów talent show "The Voice Kids". Prywatnie Alek Baron jest partnerem modelki Sandry Kubickiej.

Aleksander Baron wyznał to przed kamerami

Ukochany Kubickiej zdobył się na bardzo intymne wyznanie przed kamerami. Sprowokowało go do tego pytanie Nataszy Urbańskiej na planie 7. edycji "The Voice Kids".

"Alek, a ty płaczesz czy ty nie płaczesz?" – zapytała debiutująca w roli trenerki Natasza Urbańska w przerwie między występami kolejnych uczestników.

"Oczywiście, że płaczę. Wcale się tego nie wstydzę. Uważam, że każdy facet powinien płakać od czasu do czasu, żeby oczyścić swoje emocje" – wyznał Aleksander Baron. – "Wzruszeń mam wiele, ale tak, żeby mi łza poleciała, to pamiętam, że to było na Hansie Zimmerze. Monumentalność tej muzyki tak cię w każdej komórce ciała dotyka emocjonalnie, że pamiętam, wtedy łza mi popłynęła po buzi" - opowiedział.

Jako że odcinki "The Voice Kids" nagrywane były już kilka miesięcy, wiele się od tego czasu zmieniło.

Aleksander Baron: Dziś odpowiedziałbym zupełnie inaczej

W życiu muzyka zaszła ogromna zmiana. Jego ukochana jest w ciąży i już wkrótce Baron i Sandra Kubicka powitają na świecie swoje pierwsze, upragnione dziecko. Baron uznał, że musi zaktualizować swoją wypowiedź z programu.

"Ostatni raz moje łzy popłynęły ze wzruszenia, gdy dowiedziałem się, że zostanę tatą. To były łzy największego szczęścia! "The Voice Kids" nagrywaliśmy w zeszłe lato. Dziś odpowiedziałbym na zadane mi pytanie zupełnie inaczej z powodu Bąbla" - przyznał dumny przyszły tata.

Czy łzy wzruszenia lub radości wywołają na jego twarzy także niezwykle uzdolnione dzieci, przekonamy się już w najbliższą sobotę. Kolejny odcinek "The Voice Kids" o godzinie 20:00 w TVP2.