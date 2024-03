Golec uOrkiestra od lat z powodzeniem występuje na scenach całego kraju, a Paweł i Łukasz Golec od lat uchodzą za najsympatyczniejszych i najbardziej lubianych przez fanów artystów. Ostatnio udowodnili też, że mają poczucie humoru i spory dystans do siebie.

Reklama

Bracia Golec przyznali to otwarcie

Bracia Golec wzięli ostatnio udział w popularnej na TikToku zabawie "Jestem, więc to normalne, że...". Filmik, w którym bliźniacy zdradzili, co ich łączy, a co dzieli, ma już ponad milion wyświetleń, podbił też dziesiątki tysięcy "serduszek".

Chyba dla nikogo z fanów nie było tajemnicą, że bracia Golcowie byli myleni przez własną matkę, a nawet przez własne dzieci. Wiadomo, że mają podobny gust muzyczny, okazało się również, że lubią te same seriale. Nie każdy chyba jednak wiedział, że mają również ten sam rozmiar buta. Dzielą ich za to upodobania kulinarne. Jeden z Golców lubi żurek, drugi woli barszczyk.

Reklama

Prawdziwa petarda wybuchła, kiedy jeden z Golców wyznał: "Jesteśmy bliźniakami, więc to normalne, że zamienialiśmy się na randkach".

Fani komentują zabawny filmik Golców

Nie zdradzili czy wiedzą o tym ich ukochane. Aktorka Katarzyna, która jest żoną Pawła Golca i Edyta, wokalistka i skrzypaczka Golec uOrkiestra, która jest żoną Łukasza.

Trwa ładowanie wpisu

Wyznanie wprawiło za to w dobry humor internautów. Oni także mylą słynnych braci bliźniaków.

"Raz na koncercie wzięłam autograf jednego z was, obróciłam się i nie wiedziałam, od którego wzięłam, a głupio było zapytać. Więc mam autograf tylko od jednego; A ja nie wiem, z którym mam zdjęcie; Za to można słuchać dwóch w cenie jednego; Każdy ma swojego ulubionego Golca — lewego albo prawego" — komentowali pod filmikiem.