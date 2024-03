Reklama

Telewizja Polska wystartowała z nowym sezonem 6. edycji "Sanatorium miłości". Tym razem kuracjusze, którzy szukają swojej drugiej połówki wybrali się do Krynicy.

Reklama

"Sanatorium miłości". Kto bierze udział w 6. edycji show?

Bohaterami, których od niedzieli (10 marca) możemy oglądać w show to: Teodozja, Janina, Maria Luiza, Małgorzata, Elżbieta, Maria, Andrzej,Stanisław, Stefan, Tadeusz, Zygmunt i Ryszard.

- W tym roku przejechały naprawdę duże indywidualności. Łatwo nie było i nie było oczywiste, żeby ta grupa od razu stanie się jednością. Mieliśmy trochę przejść. Niejedno wyznawanie czekało na naszych uczestników. Było wiele scen, które wykraczały poza moje wyobrażenie tego, jak może jeszcze być w tym programie, który znam od podszewki i który kocham bezgranicznie - mówiła Marta Manowska, która po raz kolejny będzie prowadzącą show.

Spore emocje jeszcze zanim program wystartował wzbudził Stanisław. Wszystko przez jego wygląd. Mężczyzna jest bardzo podobny do znanego piosenkarza, czyli Stinga. Z wizytówki Stanisława zaprezentowanej przed programem wiemy, że senior jest człowiekiem-orkiestrą. W swoim życiu wykonywał wiele zawodów m.in. był elektronikiem, automatykiem w zakładach mięsnych, pracował jako galwanizator w Niemczech, a w 2005 roku przeprowadził się do Irlandii, gdzie spełniał się w przeróżnych branżach. Teraz, na emeryturze, jest gotowy wrócić do Polski, do Łukowa, w którym kiedyś mieszkał.

"Sanatorium miłości". Kogo chce poznać Stanisław zwany Stingiem?

W pierwszym odcinku programu uczestnicy spotykali się na tzw. szybkich randkach. Po trwających 5 minut rozmowach wiedzieli już, kto zrobił na nich pierwsze pozytywne wrażenie.

Zanim po wstępnym zapoznaniu, rozeszli się do swoich pokoi, mieli włożyć czekoladkę do pudełka z wizerunkiem osoby, która najbardziej przypadła im do gustu. W niektórych znalazło się więcej, niż jedno czekoladowe serduszko. W innych w ogóle się nie pojawiły.

Stanisław, był jednym z tych, który otrzymał ich najwięcej. Mężczyzna przed kamerą wyznał, kogo szuka w programie. Widzów mogły zaskoczyć jego wymagania oraz wyznanie.

Zawsze za mną kobiety latały - powiedział.

Mam priorytety - żeby kobieta była przede wszystkim szczupła. Oczekuję jakiejś tam perfekcji - stwierdził.

Czy Stanisław znajdzie w "Sanatorium miłości" swoją drugą połówkę? O tym dowiemy się zapewne z kolejnych odcinków show.