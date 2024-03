"Telewizja Polska nie chce jeszcze zdradzać szczegółów programu śledczego, który przygotowuje. Wiadomo jednak, że pojawi się na antenie dopiero we wrześniu. - Taki program trzeba bardzo dobrze przygotować. Postawiliśmy sobie za punkt honoru, że od września uruchomimy redakcję śledczą" - powiedziała portalowi Wirtualnemedia.pl osoba z kierownictwa TVP, która chce pozostać anonimowa.

Kto poprowadzi nowy program w TVP?

Stacja prowadziła rozmowy z Bianką Mikołajewską, dziennikarką związaną z Wirtualną Polską, która miała zostać szefową redakcji śledczej - informują Wirtualnemedia.pl. Nie udało się jednak dojść do porozumienia. "Nie wykluczamy, że wrócimy do tych rozmów, ale w tej chwili nie są one kontynuowane" - przyznała osoba z kierownictwa TVP.

TVP miała magazyn śledczy “Nie da się ukryć”, ale w czerwcu ubiegłego roku został zdjęty z anteny. Ostatni odcinek wyemitowano 5 czerwca. Nieoficjalnie wiadomo, że jednym z powodów zdjęcia programu z anteny była za niska oglądalność. Audycja emitowana była z reguły w poniedziałki, wtorki, środy i soboty o godz. 21.00. Wśród prowadzących magazyn byli: Piotr Pawelec, Rafał Wolski i Ewa Bugała.