Zmiany w TVP przede wszystkim objęły publicystykę i informacje. Wymienieni zostali także prowadzący "Pytanie na śniadanie". Teraz kolej na "Koło fortuny".

Norbi nie wiem, co dalej z jego pracą w TVP

Z wywiadów, których udzielał Norbi wynikało, że ostatnią porcję odcinków "Koła fortuny" nagrał w maju ub.r. Norbi nie miał stałej umowy z TVP, w związku z czym czekał na telefon od produkcji i zaproszenie na nagrania. Takiej informacji jednak nie dostał, dlatego też zaczął się domyślać, że być może będzie się musiał pożegnać z teleturniejem Dwójki. Kilka tygodni temu z "Pytania na śniadanie" została zwolniona Izabella Krzan. Prezenterka przeszła do Kanału Zero, co może sugerować, że i ona definitywnie zakończyła współpracę z TVP.

Zmiany w "Kole fortuny", czyli kto zastąpi Norbiego?

Jak donosi Pomponik, Telewizja Polska nie zamierza rezygnować z emisji lubianego programu. Do czerwca na ekranach mają pojawiać się jeszcze odcinki z Norbim i Krzan. W nowej serii prawdopodobnie zastąpią ich nowi prowadzący. Według portalu TVP miała już wybrać prezentera, który zajmie miejsce Norbiego. Gospodarzem show ma zostać Robert El Gendy, dziennikarz, który prowadzi teraz "Pytanie na śniadanie”.

Wg Pomponika rolę Izabelli Krzan przejmie z kolei pogodynka z "Pytania na śniadanie" Blanka Tichoruk lub Miss Polonia 2018 Milena Sadowska. Chęć wystąpienia w "Kole fortuny" zadeklarowała ponoć także Agnieszka Dziekan – prezenterka od lat związana ze śniadaniówką TVP.