Finał poprzedniej serii "Przyjaciółek" pozostawił widzów w niepewności. Kilka ważnych wątków zostało zawieszonych w bardzo dramatycznych okolicznościach. Pojawiła się Dorotka, Ingi zdecydowała się na seks z przyjacielem, a Patrycji postanowiła wrócić do męża. Anka też postawiła wszystko na jedną kartę.

Co się stanie z Anką?

Anka zapłaci za romans z Miłoszem, z którym postanowiła uciec pod koniec 22. sezonu serialu. Zachowanie Pawła wymknęło się spod kontroli, zresztą przystojny redaktor pociągał Strzelecką od dawna. Tym bardziej, że mężczyzna wprost wyznał, iż ją kocha. W końcu uczucia i namiętność wzięły górę, a Anka dobrowolnie wsiadła do kabrioletu kochanka i razem odjechali w siną dal. Szkoda tylko, że zamiast skupić się na drodze, oboje zajęli się miłosnymi uniesieniami.

Miłosz nie zauważył pędzącego auta, stracił czujność i doszło do wielkiej stłuczki... Widzowie nie zobaczyli jednak, co konkretnie stało się na drodze, ale przerażające dźwięki zderzających się pojazdów dały wiele do myślenia. Teraz dowiedzą się, jak to się skończyło.

Wiktor trafi do więzienia?

Nagłe aresztowanie Wiktora pod zarzutem usiłowania zabójstwa zmieni życie Patrycji i Mikołaja. - Niczego się nie boję. Jestem niewinny! - zapewnia swojego adwokata. Ale kogo dotyczy ta sprawa i jaka jest prawdziwa rola Jeleńskiego w tym przestępstwie? Czy po kryzysie w małżeństwie będzie mógł liczyć na wsparcie żony?

Inga i Borys będą razem?

Wbrew wcześniejszym zapewnieniom relacja Ingi z Borysem zmienia się po tym, kiedy doszło do ich zbliżenia. Kobieta początkowo traktowała to niezobowiązująco, ale sądząc z niezręczności w ich rozmowach, teraz w grę wchodzą powoli również głębsze emocje. Czy dla niego seks nie miał znaczenia? Czy otworzy serce dla Gruszewskiej? A może jest związany z kimś innym?

Dobre rady Doroty

Porad udziela Indze Dorotka. Jej powrót do serialu na pewno wiele zmieni. Pewna siebie kobieta skrywa swoją przeszłość, ale najwyraźniej nie była ona łatwa, skoro musi wprowadzić się z dzieckiem do mieszkania Ingi. W swoim stylu robi to z zaskoczenia. Co stoi za jej negatywnymi wypowiedziami o facetach?

Nowe odcinki serialu "Przyjaciółki" od 7 marca 2024 roku w czwartek o godz. 21:10 w Polsacie.

W serialu grają m.in. Małgorzata Socha, Joanna Liszowska, Anita Sokołowska, Magdalena Stużyńska.