Pedro Pascal to jeden z ulubieńców fanów dobrych serialu. Ogromną popularność przyniosły mu role w ekranizacji gry "The Last of Us", w której wcielił się w Joela, oraz tytułowego bohatera serialu "The Mandalorian". Pedro Pascal zdradził niedawno, jaką ma metodę, by nauczyć się dialogów do roli. Jest co najmniej zaskakująca.