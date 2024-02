Anna Senkara i Sandra Hajduk to od niedawna nowe prowadzące "Dzień dobry TVN". W najnowszym wydaniu śniadaniówki wraz z Mateuszem Hładkim obie panie delektowały się śmietaną w kuchni Andrzeja Polana. Żarty i degustacja tak je pochłonęły, że doszło do małej wpadki. Co takiego się stało?