Wg informacji przekazanych przez "Daily Mail" trwają właśnie zdjęcia do siódmego sezonu "Downton Abbey". Serial cieszył się ogromna popularnością i w oryginalny, nowoczesny sposób opowiadał o brytyjskiej arystokracji oraz zmianach społecznych, które zachodziły w okresie od 1912 do 1928 r. Nie wiadomo jeszcze, czy w kolejny sezonie zagrają aktorzy, którzy należeli do oryginalnej obsady, czyli m.in. Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern czy Joanne Froggatt.

Reklama

Premiera nowej serii "Downtown Abbey" jeszcze w tym roku?

Z informacji brytyjskiego tabloidu wynika, że premiera nowej serii "Downtown Abey" odbędzie się pod koniec 2024 r. Ma się pojawić na antenie ITV, gdzie pokazywano poprzednie sezony w latach od 2010 do 2015 r.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Jak donoszą informatorzy "Daily Mail" produkcja siódmego sezonu jest owiana tajemnicą. Cała ekipa ma mieć zapisy w umowach, dotyczące całkowitej dyskrecji.

"Downtown Abbey" - jeszcze nie czas na pożegnania

Jest bardzo prawdopodobne, że w ekipie jest główny scenarzysta serialu, Julian Fellows. Kilka miesięcy temu powiedział w Radio Times: "Wiele razy żegnałem się z serialem. Ostatnią scenę napisałem sześć czy siedem razy. Pożegnałem się już więc ze zwyczajem składania ostatecznych obietnic".

W finałowym odcinku szóstej serii Edith (Laura Carmichael) oraz Bertie (Harry Hadden-Patton) wzięli ślub w sylwestra 1925 roku. Po zakończeniu produkcji serialu powstały dwa filmy fabularne, które zadebiutowały kolejno w 2019 i w 2022 roku.